Mars Protocol（MARS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01618865 $ 0.01618865 $ 0.01618865 24H最低價 $ 0.01816018 $ 0.01816018 $ 0.01816018 24H最高價 24H最低價 $ 0.01618865$ 0.01618865 $ 0.01618865 24H最高價 $ 0.01816018$ 0.01816018 $ 0.01816018 歷史最高 $ 0.512804$ 0.512804 $ 0.512804 最低價 $ 0.0000015$ 0.0000015 $ 0.0000015 漲跌幅（1H） -0.76% 漲跌幅（1D） -8.60% 漲跌幅（7D） -32.43% 漲跌幅（7D） -32.43%

Mars Protocol（MARS）目前實時價格為 $0.01659524。過去 24 小時內，MARS 的交易價格在 $ 0.01618865 至 $ 0.01816018 之間波動，市場活躍度顯著。MARS 的歷史最高價為 $ 0.512804，歷史最低價為 $ 0.0000015。

從短期表現來看，MARS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.76%，過去 24 小時內變動為 -8.60%，過去 7 天內累計變動為 -32.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Mars Protocol（MARS）市場資訊

市值 $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.59M$ 7.59M $ 7.59M 流通量 266.47M 266.47M 266.47M 總供應量 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Mars Protocol 的目前市值為 $ 4.42M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MARS 的流通量為 266.47M，總供應量是 457083938.78，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.59M。