Maple 圖標

Maple 價格 (MPL)

USD

Maple (MPL) 實時價格圖表

$20.44
$20.44$20.44
-4.10%(1D)

今天 Maple (MPL) 的價格

今天 Maple (MPL) 的實時價格爲 20.44 USD。目前其市值爲 $ 88.07M USD。MPL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Maple 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.19M USD
- Maple 當天價格變化爲 -4.18%
- 其循環供應量爲 4.31M USD

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Maple (MPL) 價格表現 USD

今天內，Maple 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.89361872210443
在過去30天內，Maple 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.4244063680
在過去60天內，Maple 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.8077038080
在過去90天內，Maple 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.333000238081846

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.89361872210443-4.18%
30天$ -1.4244063680-6.96%
60天$ +2.8077038080+13.74%
90天$ +1.333000238081846+6.98%

Maple (MPL) 價格分析

Maple 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 19.19
$ 19.19$ 19.19

$ 22.11
$ 22.11$ 22.11

$ 68.2
$ 68.2$ 68.2

-0.06%

-4.18%

-11.00%

Maple (MPL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 88.07M
$ 88.07M$ 88.07M

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

4.31M
4.31M 4.31M

什麼是Maple (MPL)

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Maple (MPL) 資源

官網

大家還在問：關於 Maple (MPL) 的其他問題

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MPL 兌換爲當地貨幣

1 MPL 兌換 AUD
A$32.704
1 MPL 兌換 GBP
16.1476
1 MPL 兌換 EUR
19.6224
1 MPL 兌換 USD
$20.44
1 MPL 兌換 MYR
RM91.98
1 MPL 兌換 TRY
716.422
1 MPL 兌換 JPY
¥3,206.2184
1 MPL 兌換 RUB
2,114.1092
1 MPL 兌換 INR
1,738.8308
1 MPL 兌換 IDR
Rp335,081.9136
1 MPL 兌換 PHP
1,207.3908
1 MPL 兌換 EGP
￡E.1,040.8048
1 MPL 兌換 BRL
R$128.1588
1 MPL 兌換 CAD
C$29.2292
1 MPL 兌換 BDT
2,442.7844
1 MPL 兌換 NGN
31,788.288
1 MPL 兌換 UAH
858.0712
1 MPL 兌換 VES
Bs1,022
1 MPL 兌換 PKR
Rs5,688.6564
1 MPL 兌換 KZT
10,723.846
1 MPL 兌換 THB
฿705.9976
1 MPL 兌換 TWD
NT$667.366
1 MPL 兌換 CHF
Fr18.1916
1 MPL 兌換 HKD
HK$158.8188
1 MPL 兌換 MAD
.د.م205.0132