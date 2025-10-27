MacroHard（MHRD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00213139 $ 0.00213139 $ 0.00213139 24H最低價 $ 0.00241665 $ 0.00241665 $ 0.00241665 24H最高價 24H最低價 $ 0.00213139$ 0.00213139 $ 0.00213139 24H最高價 $ 0.00241665$ 0.00241665 $ 0.00241665 歷史最高 $ 0.057629$ 0.057629 $ 0.057629 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.92% 漲跌幅（1D） +5.30% 漲跌幅（7D） -4.50% 漲跌幅（7D） -4.50%

MacroHard（MHRD）目前實時價格為 $0.00228021。過去 24 小時內，MHRD 的交易價格在 $ 0.00213139 至 $ 0.00241665 之間波動，市場活躍度顯著。MHRD 的歷史最高價為 $ 0.057629，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MHRD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.92%，過去 24 小時內變動為 +5.30%，過去 7 天內累計變動為 -4.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MacroHard（MHRD）市場資訊

市值 $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MacroHard 的目前市值為 $ 2.28M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MHRD 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.28M。