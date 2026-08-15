Luce 今日價格

Luce (LUCE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.83%。目前 LUCE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LUCE。

Luce 目前市值在 $ 287,777 排名第 #-，流通供應量為 999.86M LUCE。過去 24 小時內，LUCE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.319095，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LUCE 在過去一小時內波動了 +0.31%，過去7 天內波動了 -0.40%。過去一天，總交易量達到 $ 27.74K。

Luce（LUCE）市場資訊

市值 $ 287.78K$ 287.78K $ 287.78K 成交量（24H） $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K 完全稀釋市值 $ 287.78K$ 287.78K $ 287.78K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 總供應量 999,855,797.420308 999,855,797.420308 999,855,797.420308

Luce 的目前市值為 $ 287.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.74K。LUCE 的流通量為 999.86M，總供應量是 999855797.420308，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 287.78K。