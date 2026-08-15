Lit Protocol 今日價格

Lit Protocol (LITKEY) 今日實時價格為 $ 0.00412474，過去 24 小時內變化了 1.94%。目前 LITKEY 兌 USD 的匯率為 $ 0.00412474 每 LITKEY。

Lit Protocol 目前市值在 $ 907,373 排名第 #-，流通供應量為 220.00M LITKEY。過去 24 小時內，LITKEY 的交易價格在 $ 0.00409674（低點）和 $ 0.00420616（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.213858，而歷史最低價為 $ 0.00387589。

短期表現方面，LITKEY 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -1.85%。過去一天，總交易量達到 $ 24.07。

Lit Protocol（LITKEY）市場資訊

市值 $ 907.37K$ 907.37K $ 907.37K 成交量（24H） $ 24.07$ 24.07 $ 24.07 完全稀釋市值 $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M 流通量 220.00M 220.00M 220.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lit Protocol 的目前市值為 $ 907.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.07。LITKEY 的流通量為 220.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.12M。