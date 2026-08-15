LayerX 今日價格

LayerX (LX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.27%。目前 LX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LX。

LayerX 目前市值在 $ 827,602 排名第 #-，流通供應量為 10.00B LX。過去 24 小時內，LX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04623739，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LX 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +20.05%。過去一天，總交易量達到 --。

LayerX（LX）市場資訊

市值 $ 827.60K$ 827.60K $ 827.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 827.60K$ 827.60K $ 827.60K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

LayerX 的目前市值為 $ 827.60K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LX 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 827.60K。