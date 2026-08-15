LADYBUG 今日價格

LADYBUG (LADYBUG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.04%。目前 LADYBUG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LADYBUG。

LADYBUG 目前市值在 $ 90,982 排名第 #-，流通供應量為 899.47M LADYBUG。過去 24 小時內，LADYBUG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LADYBUG 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 +22.49%。過去一天，總交易量達到 $ 556.22。

LADYBUG（LADYBUG）市場資訊

市值 $ 90.98K$ 90.98K $ 90.98K 成交量（24H） $ 556.22$ 556.22 $ 556.22 完全稀釋市值 $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K 流通量 899.47M 899.47M 899.47M 總供應量 999,471,891.011457 999,471,891.011457 999,471,891.011457

LADYBUG 的目前市值為 $ 90.98K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 556.22。LADYBUG 的流通量為 899.47M，總供應量是 999471891.011457，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 101.10K。