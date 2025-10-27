KEY（KEY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.054311 24H最高價 $ 0.070678 歷史最高 $ 0.226519 最低價 $ 0.03889746 漲跌幅（1H） +0.77% 漲跌幅（1D） +18.45% 漲跌幅（7D） +60.27%

KEY（KEY）目前實時價格為 $0.064676。過去 24 小時內，KEY 的交易價格在 $ 0.054311 至 $ 0.070678 之間波動，市場活躍度顯著。KEY 的歷史最高價為 $ 0.226519，歷史最低價為 $ 0.03889746。

從短期表現來看，KEY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.77%，過去 24 小時內變動為 +18.45%，過去 7 天內累計變動為 +60.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KEY（KEY）市場資訊

市值 $ 6.27M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 6.27M 流通量 97.00M 總供應量 97,000,000.0

KEY 的目前市值為 $ 6.27M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KEY 的流通量為 97.00M，總供應量是 97000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.27M。