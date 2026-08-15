KANGO 今日價格

KANGO (KANGO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 KANGO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KANGO。

KANGO 目前市值在 $ 57 349 排名第 #-，流通供應量為 287,00B KANGO。過去 24 小時內，KANGO 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KANGO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -48,07%。過去一天，總交易量達到 --。

KANGO（KANGO）市場資訊

市值 $ 57,35K$ 57,35K $ 57,35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 57,35K$ 57,35K $ 57,35K 流通量 287,00B 287,00B 287,00B 總供應量 287 000 000 000,0 287 000 000 000,0 287 000 000 000,0

KANGO 的目前市值為 $ 57,35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KANGO 的流通量為 287,00B，總供應量是 287000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 57,35K。