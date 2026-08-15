Kadena 是什麼？

Kadena 正在推出全球首批真正可擴展的區塊鏈之一，已準備就緒供應用程式使用。Kadena 的公共區塊鏈是一種編織型、高吞吐量的工作量證明系統，運行著 Chainweb 協議，該協議可提供安全性和吞吐量。Kadena 網路將把公共應用程式、私有區塊鏈以及其他可互操作的鏈接合於一處，為 Kadena 公共區塊鏈核心的高頻寬計算機帶來流量。

什麼讓 Kadena 獨一無二？

Kadena 正在解決以太坊所面臨的問題，並已實現其他區塊鏈才剛剛開始納入其路線圖的功能，包括形式驗證、互操作性、可擴展性等等。Kadena 已正式上線，並已準備好立即部署生產級區塊鏈應用程式。

Kadena 的歷史是怎樣的？

如今，Kadena 企業軟體已被金融、醫療保健和保險等領域的大型公司所採用，同時也讓具有遠見的開發者能夠直接從構想一步到位地打造產品。隨著 Kadena 公共區塊鏈的啟動，這個系統將支援區塊鏈應用程式開發，無論是私有鏈還是公共鏈，亦或是介於兩者之間的任何類型。

Kadena 的下一步是什麼？

在高吞吐量、可擴展的 Kadena 網路上處理大量交易的應用程式，將會使用原生 Kadena 代幣來執行它們的智能合約程式碼。隨著越來越多的應用程式加入或與 Kadena 網路互操作，執行的智能合約數量將持續增加，Kadena 代幣的實用價值也會隨之提升。

Kadena 可用於哪些方面？

Kadena 代幣（KDA）是一種數位貨幣，用於支付 Kadena 公共區塊鏈上的運算費用。類似於以太坊上的 ETH，Kadena 上的 KDA 是礦工因挖出區塊而獲得報酬的代幣，也是用戶為了讓自己的交易被包含在區塊中而支付的交易手續費。

Kadena 的當前市場價格是多少？

Kadena 的估值為 NT$0.1459318579437317544000，過去 24 小時內變動了 -0.74%。這反映了全球加密貨幣市場上最新供需狀況。

KDA 有多少獨特持有者？

區塊鏈上有 -- 個持有者，這體現了 KDA 的分佈情況與社群採用程度。持有者數量持續增加，通常被視為網絡參與度增強或長期興趣提升的信號。

Kadena 在其原生區塊鏈上的活躍程度如何？

作為 -- 上的代幣，其活躍程度受錢包互動、網路手續費、抵押行為及智能合約使用情況影響。活躍度升高可能與更高的交易量或新興生態系統發展相關。

KDA 的總流通供應量是多少？

目前流通供應量為 338586083.5196，這直接影響代幣的稀缺性與估值。供應量變化可能由發行、銷毀或解鎖時間表所導致。

Kadena 的 24 小時交易量是多少？

Kadena 在過去一天內產生了 NT$-- 的交易量，這顯示了該資產的交易活躍程度及其流動性深度。

KDA 相較於 Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad 競品表現如何？

與 Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad 分類中的其他資產相比，KDA 的勢頭受到市場情緒、投資者採用情況以及與 -- 相關的區塊鏈指標影響。