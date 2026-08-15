JunoCash 今日價格

JunoCash (JUNO) 今日實時價格為 $ 0.054152，過去 24 小時內變化了 0.74%。目前 JUNO 兌 USD 的匯率為 $ 0.054152 每 JUNO。

JunoCash 目前市值在 $ 105,851 排名第 #-，流通供應量為 1.95M JUNO。過去 24 小時內，JUNO 的交易價格在 $ 0.052323（低點）和 $ 0.054691（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.389901，而歷史最低價為 $ 0.05221。

短期表現方面，JUNO 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -12.91%。過去一天，總交易量達到 $ 24.76K。

JunoCash（JUNO）市場資訊

市值 $ 105.85K$ 105.85K $ 105.85K 成交量（24H） $ 24.76K$ 24.76K $ 24.76K 完全稀釋市值 $ 167.26K$ 167.26K $ 167.26K 流通量 1.95M 1.95M 1.95M 總供應量 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004

JunoCash 的目前市值為 $ 105.85K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.76K。JUNO 的流通量為 1.95M，總供應量是 1954681.24990004，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 167.26K。