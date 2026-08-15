JADE Protocol 今日價格

JADE Protocol (JADE) 今日實時價格為 $ 0.04706013，過去 24 小時內變化了 4.65%。目前 JADE 兌 USD 的匯率為 $ 0.04706013 每 JADE。

JADE Protocol 目前市值在 $ 16,727.84 排名第 #-，流通供應量為 355.89K JADE。過去 24 小時內，JADE 的交易價格在 $ 0.04597407（低點）和 $ 0.04950693（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.397623，而歷史最低價為 $ 0.04597407。

短期表現方面，JADE 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 -11.22%。過去一天，總交易量達到 $ 349.95。

JADE Protocol（JADE）市場資訊

市值 $ 16.73K$ 16.73K $ 16.73K 成交量（24H） $ 349.95$ 349.95 $ 349.95 完全稀釋市值 $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K 流通量 355.89K 355.89K 355.89K 總供應量 414,549.747032979 414,549.747032979 414,549.747032979

JADE Protocol 的目前市值為 $ 16.73K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 349.95。JADE 的流通量為 355.89K，總供應量是 414549.747032979，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.51K。