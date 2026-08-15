Itheum 今日價格

Itheum (ITHEUM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.12%。目前 ITHEUM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ITHEUM。

Itheum 目前市值在 $ 138,663 排名第 #-，流通供應量為 827.50M ITHEUM。過去 24 小時內，ITHEUM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.782059，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ITHEUM 在過去一小時內波動了 -0.25%，過去7 天內波動了 -8.08%。過去一天，總交易量達到 $ 0.24。

Itheum（ITHEUM）市場資訊

市值 $ 138.66K$ 138.66K $ 138.66K 成交量（24H） $ 0.24$ 0.24 $ 0.24 完全稀釋市值 $ 142.43K$ 142.43K $ 142.43K 流通量 827.50M 827.50M 827.50M 總供應量 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

Itheum 的目前市值為 $ 138.66K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.24。ITHEUM 的流通量為 827.50M，總供應量是 850000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 142.43K。