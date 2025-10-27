Hyperwave HYPE（HWHYPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 46.83 24H最高價 $ 50.1 歷史最高 $ 59.58 最低價 $ 29.97 漲跌幅（1H） -0.15% 漲跌幅（1D） -0.76% 漲跌幅（7D） +22.21%

Hyperwave HYPE（HWHYPE）目前實時價格為 $47.69。過去 24 小時內，HWHYPE 的交易價格在 $ 46.83 至 $ 50.1 之間波動，市場活躍度顯著。HWHYPE 的歷史最高價為 $ 59.58，歷史最低價為 $ 29.97。

從短期表現來看，HWHYPE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.15%，過去 24 小時內變動為 -0.76%，過去 7 天內累計變動為 +22.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hyperwave HYPE（HWHYPE）市場資訊

市值 $ 8.09M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 8.09M 流通量 169.24K 總供應量 173,166.1305128258

Hyperwave HYPE 的目前市值為 $ 8.09M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HWHYPE 的流通量為 169.24K，總供應量是 173166.1305128258，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.09M。