HYPERSTITIONS 今日價格

HYPERSTITIONS (HST) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 HST 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HST。

HYPERSTITIONS 目前市值在 $ 64,622 排名第 #-，流通供應量為 429.93M HST。過去 24 小時內，HST 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.007013，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HST 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 122.73。

HYPERSTITIONS（HST）市場資訊

市值 $ 64.62K$ 64.62K $ 64.62K 成交量（24H） $ 122.73$ 122.73 $ 122.73 完全稀釋市值 $ 150.31K$ 150.31K $ 150.31K 流通量 429.93M 429.93M 429.93M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HYPERSTITIONS 的目前市值為 $ 64.62K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 122.73。HST 的流通量為 429.93M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 150.31K。