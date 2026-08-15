HyperHam 今日價格

HyperHam (HAM) 今日實時價格為 $ 1.35，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 HAM 兌 USD 的匯率為 $ 1.35 每 HAM。

HyperHam 目前市值在 $ 69,308 排名第 #-，流通供應量為 65.24K HAM。過去 24 小時內，HAM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.37，而歷史最低價為 $ 0.492252。

短期表現方面，HAM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +22.58%。過去一天，總交易量達到 $ 4.06。

HyperHam（HAM）市場資訊

市值 $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K 成交量（24H） $ 4.06$ 4.06 $ 4.06 完全稀釋市值 $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K 流通量 65.24K 65.24K 65.24K 總供應量 65,237.28888884586 65,237.28888884586 65,237.28888884586

HyperHam 的目前市值為 $ 69.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.06。HAM 的流通量為 65.24K，總供應量是 65237.28888884586，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 69.31K。