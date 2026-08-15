HUMAN Protocol 今日價格

HUMAN Protocol (HMT) 今日實時價格為 $ 0.00138753，過去 24 小時內變化了 4.10%。目前 HMT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00138753 每 HMT。

HUMAN Protocol 目前市值在 $ 1,387,515 排名第 #-，流通供應量為 757.87M HMT。過去 24 小時內，HMT 的交易價格在 $ 0.00135329（低點）和 $ 0.00142349（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.37，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HMT 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -22.40%。過去一天，總交易量達到 $ 73.73。

HUMAN Protocol（HMT）市場資訊

市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 成交量（24H） $ 73.73$ 73.73 $ 73.73 完全稀釋市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 流通量 757.87M 757.87M 757.87M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HUMAN Protocol 的目前市值為 $ 1.39M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 73.73。HMT 的流通量為 757.87M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.39M。