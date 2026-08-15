Hooked Protocol 今日價格

Hooked Protocol (HOOK) 今日實時價格為 $ 0.00373792，過去 24 小時內變化了 5.95%。目前 HOOK 兌 USD 的匯率為 $ 0.00373792 每 HOOK。

Hooked Protocol 目前市值在 $ 1,075,581 排名第 #-，流通供應量為 287.75M HOOK。過去 24 小時內，HOOK 的交易價格在 $ 0.00347452（低點）和 $ 0.00425279（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.07，而歷史最低價為 $ 0.00330639。

短期表現方面，HOOK 在過去一小時內波動了 -0.43%，過去7 天內波動了 +5.89%。過去一天，總交易量達到 $ 818.66K。

Hooked Protocol（HOOK）市場資訊

市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 成交量（24H） $ 818.66K$ 818.66K $ 818.66K 完全稀釋市值 $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M 流通量 287.75M 287.75M 287.75M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Hooked Protocol 的目前市值為 $ 1.08M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 818.66K。HOOK 的流通量為 287.75M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.87M。