GlobalBoost 圖標

GlobalBoost 價格 (BSTY)

USD

GlobalBoost (BSTY) 實時價格圖表

$0.01205429
$0.01205429$0.01205429
-47.50%(1D)

今天 GlobalBoost (BSTY) 的價格

今天 GlobalBoost (BSTY) 的實時價格爲 0.01205429 USD。目前其市值爲 $ 283.02K USD。BSTY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GlobalBoost 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.12 USD
- GlobalBoost 當天價格變化爲 -47.59%
- 其循環供應量爲 23.55M USD

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GlobalBoost (BSTY) 價格表現 USD

今天內，GlobalBoost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.010947852811570112
在過去30天內，GlobalBoost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0032442180
在過去60天內，GlobalBoost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020605880
在過去90天內，GlobalBoost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002080105811701519

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.010947852811570112-47.59%
30天$ -0.0032442180-26.91%
60天$ +0.0020605880+17.09%
90天$ +0.002080105811701519+20.85%

GlobalBoost (BSTY) 價格分析

GlobalBoost 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01093913
$ 0.01093913$ 0.01093913

$ 0.02309195
$ 0.02309195$ 0.02309195

$ 2.14
$ 2.14$ 2.14

-1.14%

-47.59%

-8.08%

GlobalBoost (BSTY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 283.02K
$ 283.02K$ 283.02K

$ 21.12
$ 21.12$ 21.12

23.55M
23.55M 23.55M

什麼是GlobalBoost (BSTY)

PoW coin from 2014. We are now creating new utility for the chain centered around media and decentralized communications.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

GlobalBoost (BSTY) 資源

官網

大家還在問：關於 GlobalBoost (BSTY) 的其他問題

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BSTY 兌換爲當地貨幣

1 BSTY 兌換 AUD
A$0.0191663211
1 BSTY 兌換 GBP
0.0095228891
1 BSTY 兌換 EUR
0.0115721184
1 BSTY 兌換 USD
$0.01205429
1 BSTY 兌換 MYR
RM0.054244305
1 BSTY 兌換 TRY
0.4229850361
1 BSTY 兌換 JPY
¥1.898550675
1 BSTY 兌換 RUB
1.25364616
1 BSTY 兌換 INR
1.025820079
1 BSTY 兌換 IDR
Rp197.6112798576
1 BSTY 兌換 PHP
0.7122879961
1 BSTY 兌換 EGP
￡E.0.6136839039
1 BSTY 兌換 BRL
R$0.0740133406
1 BSTY 兌換 CAD
C$0.0172376347
1 BSTY 兌換 BDT
1.4406081979
1 BSTY 兌換 NGN
18.7177809691
1 BSTY 兌換 UAH
0.5060390942
1 BSTY 兌換 VES
Bs0.6027145
1 BSTY 兌換 PKR
Rs3.3548294499
1 BSTY 兌換 KZT
6.3242832485
1 BSTY 兌換 THB
฿0.4169578911
1 BSTY 兌換 TWD
NT$0.3936931114
1 BSTY 兌換 CHF
Fr0.0107283181
1 BSTY 兌換 HKD
HK$0.0936618333
1 BSTY 兌換 MAD
.د.م0.1209045287