Gitbounty 今日價格

Gitbounty (GITB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 GITB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GITB。

Gitbounty 目前市值在 $ 11,383.35 排名第 #-，流通供應量為 100.00B GITB。過去 24 小時內，GITB 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GITB 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.26%。過去一天，總交易量達到 --。

Gitbounty（GITB）市場資訊

市值 $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Gitbounty 的目前市值為 $ 11.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GITB 的流通量為 100.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.38K。