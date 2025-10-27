GIFT（GIFT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.128157 24H最高價 $ 0.132258 歷史最高 $ 0.140837 最低價 $ 0.118325 漲跌幅（1H） -0.97% 漲跌幅（1D） -3.41% 漲跌幅（7D） -8.28%

GIFT（GIFT）目前實時價格為 $0.127717。過去 24 小時內，GIFT 的交易價格在 $ 0.128157 至 $ 0.132258 之間波動，市場活躍度顯著。GIFT 的歷史最高價為 $ 0.140837，歷史最低價為 $ 0.118325。

從短期表現來看，GIFT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.97%，過去 24 小時內變動為 -3.41%，過去 7 天內累計變動為 -8.28%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GIFT（GIFT）市場資訊

市值 $ 401.05K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 401.05K 流通量 3.14M 總供應量 3,140,135.0

GIFT 的目前市值為 $ 401.05K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GIFT 的流通量為 3.14M，總供應量是 3140135.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 401.05K。