ghostwire 圖標

ghostwire 價格 (GWIRE)

USD

ghostwire (GWIRE) 實時價格圖表

$0.00024749
$0.00024749$0.00024749
-48.40%(1D)

今天 ghostwire (GWIRE) 的價格

今天 ghostwire (GWIRE) 的實時價格爲 0.00025188 USD。目前其市值爲 $ 251.85K USD。GWIRE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ghostwire 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 107.54K USD
- ghostwire 當天價格變化爲 -47.49%
- 其循環供應量爲 999.86M USD

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ghostwire (GWIRE) 價格表現 USD

今天內，ghostwire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000227807411629546
在過去30天內，ghostwire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，ghostwire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，ghostwire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000227807411629546-47.49%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

ghostwire (GWIRE) 價格分析

ghostwire 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00026819
$ 0.00026819$ 0.00026819

$ 0.00050498
$ 0.00050498$ 0.00050498

$ 0.00050498
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-8.96%

-47.49%

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ghostwire (GWIRE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 251.85K
$ 251.85K$ 251.85K

$ 107.54K
$ 107.54K$ 107.54K

999.86M
999.86M 999.86M

什麼是ghostwire (GWIRE)

ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate.

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ghostwire (GWIRE) 資源

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大家還在問：關於 ghostwire (GWIRE) 的其他問題

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GWIRE 兌換爲當地貨幣

1 GWIRE 兌換 AUD
A$0.0004004892
1 GWIRE 兌換 GBP
0.000201504
1 GWIRE 兌換 EUR
0.000239286
1 GWIRE 兌換 USD
$0.00025188
1 GWIRE 兌換 MYR
RM0.0011007156
1 GWIRE 兌換 TRY
0.0089971536
1 GWIRE 兌換 JPY
¥0.039331062
1 GWIRE 兌換 RUB
0.0247421724
1 GWIRE 兌換 INR
0.021762432
1 GWIRE 兌換 IDR
Rp4.0625800764
1 GWIRE 兌換 PHP
0.0147173484
1 GWIRE 兌換 EGP
￡E.0.01265697
1 GWIRE 兌換 BRL
R$0.0014911296
1 GWIRE 兌換 CAD
C$0.0003601884
1 GWIRE 兌換 BDT
0.0307822548
1 GWIRE 兌換 NGN
0.3923358444
1 GWIRE 兌換 UAH
0.01057896
1 GWIRE 兌換 VES
Bs0.01410528
1 GWIRE 兌換 PKR
Rs0.0703551216
1 GWIRE 兌換 KZT
0.1307106072
1 GWIRE 兌換 THB
฿0.0085085064
1 GWIRE 兌換 TWD
NT$0.0082667016
1 GWIRE 兌換 CHF
Fr0.000226692
1 GWIRE 兌換 HKD
HK$0.0019621452
1 GWIRE 兌換 MAD
.د.م0.0025188