GALAXIS Token 今日價格

GALAXIS Token (GALAXIS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.57%。目前 GALAXIS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GALAXIS。

GALAXIS Token 目前市值在 $ 36,017 排名第 #-，流通供應量為 1.70B GALAXIS。過去 24 小時內，GALAXIS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01940852，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GALAXIS 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -6.45%。過去一天，總交易量達到 --。

GALAXIS Token（GALAXIS）市場資訊

市值 $ 36.02K$ 36.02K $ 36.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 141.65K$ 141.65K $ 141.65K 流通量 1.70B 1.70B 1.70B 總供應量 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0

GALAXIS Token 的目前市值為 $ 36.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GALAXIS 的流通量為 1.70B，總供應量是 6672726724.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 141.65K。