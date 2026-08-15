GABLE 今日價格

GABLE (GABLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.87%。目前 GABLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GABLE。

GABLE 目前市值在 $ 34,463 排名第 #-，流通供應量為 965.06M GABLE。過去 24 小時內，GABLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GABLE 在過去一小時內波動了 +0.47%，過去7 天內波動了 -1.40%。過去一天，總交易量達到 --。

GABLE（GABLE）市場資訊

市值 $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K 流通量 965.06M 965.06M 965.06M 總供應量 965,061,136.9703938 965,061,136.9703938 965,061,136.9703938

GABLE 的目前市值為 $ 34.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GABLE 的流通量為 965.06M，總供應量是 965061136.9703938，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.46K。