FML 今日價格

FML (FML) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.38%。目前 FML 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FML。

FML 目前市值在 $ 12,454.68 排名第 #-，流通供應量為 989.85M FML。過去 24 小時內，FML 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00117742，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FML 在過去一小時內波動了 +0.29%，過去7 天內波動了 -13.60%。過去一天，總交易量達到 --。

FML（FML）市場資訊

市值 $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K 流通量 989.85M 989.85M 989.85M 總供應量 989,852,961.578506 989,852,961.578506 989,852,961.578506

FML 的目前市值為 $ 12.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FML 的流通量為 989.85M，總供應量是 989852961.578506，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.45K。