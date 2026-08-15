febu 今日價格

febu (FEBU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.58%。目前 FEBU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FEBU。

febu 目前市值在 $ 441,710 排名第 #-，流通供應量為 994.18M FEBU。過去 24 小時內，FEBU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0092188，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FEBU 在過去一小時內波動了 +4.20%，過去7 天內波動了 -31.47%。過去一天，總交易量達到 $ 153.97K。

febu（FEBU）市場資訊

市值 $ 441.71K$ 441.71K $ 441.71K 成交量（24H） $ 153.97K$ 153.97K $ 153.97K 完全稀釋市值 $ 441.71K$ 441.71K $ 441.71K 流通量 994.18M 994.18M 994.18M 總供應量 994,179,143.31371 994,179,143.31371 994,179,143.31371

febu 的目前市值為 $ 441.71K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 153.97K。FEBU 的流通量為 994.18M，總供應量是 994179143.31371，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 441.71K。