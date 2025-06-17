Evolve 圖標

Evolve 價格 (EVOLVE)

USD

Evolve (EVOLVE) 實時價格圖表

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-11.40%(1D)

今天 Evolve (EVOLVE) 的價格

今天 Evolve (EVOLVE) 的實時價格爲 0.0000197 USD。目前其市值爲 $ 18.71K USD。EVOLVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Evolve 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Evolve 當天價格變化爲 -10.66%
- 其循環供應量爲 949.53M USD

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Evolve (EVOLVE) 價格表現 USD

今天內，Evolve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Evolve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Evolve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Evolve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-10.66%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Evolve (EVOLVE) 價格分析

Evolve 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00001827
$ 0.00001827$ 0.00001827

$ 0.00002277
$ 0.00002277$ 0.00002277

$ 0.00041429
$ 0.00041429$ 0.00041429

+0.28%

-10.66%

+10.28%

Evolve (EVOLVE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 18.71K
$ 18.71K$ 18.71K

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949.53M
949.53M 949.53M

什麼是Evolve (EVOLVE)

EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain.

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Evolve (EVOLVE) 資源

官網

Evolve（EVOLVE）代幣經濟

了解 Evolve（EVOLVE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 EVOLVE 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Evolve (EVOLVE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

EVOLVE 兌換爲當地貨幣

1 EVOLVE 兌換 VND
0.5184055
1 EVOLVE 兌換 AUD
A$0.000030141
1 EVOLVE 兌換 GBP
0.000014381
1 EVOLVE 兌換 EUR
0.000016942
1 EVOLVE 兌換 USD
$0.0000197
1 EVOLVE 兌換 MYR
RM0.000083528
1 EVOLVE 兌換 TRY
0.000775786
1 EVOLVE 兌換 JPY
¥0.002854924
1 EVOLVE 兌換 RUB
0.00155039
1 EVOLVE 兌換 INR
0.00170011
1 EVOLVE 兌換 IDR
Rp0.322950768
1 EVOLVE 兌換 KRW
0.026949206
1 EVOLVE 兌換 PHP
0.001119551
1 EVOLVE 兌換 EGP
￡E.0.000987364
1 EVOLVE 兌換 BRL
R$0.000107562
1 EVOLVE 兌換 CAD
C$0.000026595
1 EVOLVE 兌換 BDT
0.002408128
1 EVOLVE 兌換 NGN
0.030448123
1 EVOLVE 兌換 UAH
0.000818141
1 EVOLVE 兌換 VES
Bs0.0020094
1 EVOLVE 兌換 PKR
Rs0.00557904
1 EVOLVE 兌換 KZT
0.010097235
1 EVOLVE 兌換 THB
฿0.000641235
1 EVOLVE 兌換 TWD
NT$0.000581741
1 EVOLVE 兌換 AED
د.إ0.000072299
1 EVOLVE 兌換 CHF
Fr0.000015957
1 EVOLVE 兌換 HKD
HK$0.000154448
1 EVOLVE 兌換 MAD
.د.م0.00017927
1 EVOLVE 兌換 MXN
$0.000373118