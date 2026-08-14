Rainbow 今日價格

Rainbow (RNBW) 今日實時價格為 NT$ 0.01394，過去 24 小時內變化了 0.43%。目前 RNBW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01394 每 RNBW。

Rainbow 目前市值在 NT$ 2.93M 排名第 #1444，流通供應量為 210.00M RNBW。過去 24 小時內，RNBW 的交易價格在 NT$ 0.01386（低點）和 NT$ 0.01398（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.5838041344377390735，而歷史最低價為 NT$ 0.3462885821997513042。

短期表現方面，RNBW 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 -3.93%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.20K。

Rainbow（RNBW）市場資訊

排名 No.1444 市值 NT$ 2.93MNT$ 2.93M NT$ 2.93M 成交量（24H） NT$ 55.20KNT$ 55.20K NT$ 55.20K 完全稀釋市值 NT$ 13.94MNT$ 13.94M NT$ 13.94M 流通量 210.00M 210.00M 210.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 21.00% 所屬公鏈 BASE

Rainbow 的目前市值為 NT$ 2.93M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.20K。RNBW 的流通量為 210.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 13.94M。