MOVA 今日價格

MOVA (MOVA) 今日實時價格為 NT$ 0.3608，過去 24 小時內變化了 10.98%。目前 MOVA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3608 每 MOVA。

MOVA 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- MOVA。過去 24 小時內，MOVA 的交易價格在 NT$ 0.3227（低點）和 NT$ 0.3996（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，MOVA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -2.47%。過去一天，總交易量達到 NT$ 393.89。

MOVA（MOVA）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 393.89NT$ 393.89 NT$ 393.89 完全稀釋市值 NT$ 360.80MNT$ 360.80M NT$ 360.80M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 MOVA

MOVA 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 393.89。MOVA 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 360.80M。