Everything 今日價格

Everything (EV) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.65%。目前 EV 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EV。

Everything 目前市值在 $ 21,344,335 排名第 #-，流通供應量為 99.85B EV。過去 24 小時內，EV 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00175131，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EV 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -0.37%。過去一天，總交易量達到 $ 10.62K。

Everything（EV）市場資訊

市值 $ 21.34M$ 21.34M $ 21.34M 成交量（24H） $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K 完全稀釋市值 $ 21.34M$ 21.34M $ 21.34M 流通量 99.85B 99.85B 99.85B 總供應量 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026

Everything 的目前市值為 $ 21.34M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.62K。EV 的流通量為 99.85B，總供應量是 99852341477.24026，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.34M。