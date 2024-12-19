Evan 價格 (EVAN)
今天 Evan (EVAN) 的實時價格爲 0.04794023 USD。目前其市值爲 $ 48.12M USD。EVAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Evan 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.57M USD
- Evan 當天價格變化爲 +12.56%
- 其循環供應量爲 999.82M USD
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今天內，Evan 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00534776。
在過去30天內，Evan 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Evan 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Evan 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00534776
|+12.56%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Evan 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.96%
+12.56%
-26.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust.
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|1 EVAN 兌換 AUD
A$0.076704368
|1 EVAN 兌換 GBP
￡0.0378727817
|1 EVAN 兌換 EUR
€0.0460226208
|1 EVAN 兌換 USD
$0.04794023
|1 EVAN 兌換 MYR
RM0.215731035
|1 EVAN 兌換 TRY
₺1.6812638661
|1 EVAN 兌換 JPY
¥7.5246985008
|1 EVAN 兌換 RUB
₽4.9536639659
|1 EVAN 兌換 INR
₹4.0806723776
|1 EVAN 兌換 IDR
Rp785.9052840912
|1 EVAN 兌換 PHP
₱2.8308705815
|1 EVAN 兌換 EGP
￡E.2.4406371093
|1 EVAN 兌換 BRL
R$0.302023449
|1 EVAN 兌換 CAD
C$0.0685545289
|1 EVAN 兌換 BDT
৳5.728857485
|1 EVAN 兌換 NGN
₦74.556645696
|1 EVAN 兌換 UAH
₴2.0120514531
|1 EVAN 兌換 VES
Bs2.3970115
|1 EVAN 兌換 PKR
Rs13.3388895952
|1 EVAN 兌換 KZT
₸25.0597964279
|1 EVAN 兌換 THB
฿1.653937935
|1 EVAN 兌換 TWD
NT$1.5642897049
|1 EVAN 兌換 CHF
Fr0.0426668047
|1 EVAN 兌換 HKD
HK$0.3724955871
|1 EVAN 兌換 MAD
.د.م0.4784434954