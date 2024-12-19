Etho Protocol 圖標

Etho Protocol 價格 (ETHO)

USD

Etho Protocol (ETHO) 實時價格圖表

$0.01241824
$0.01241824$0.01241824
-2.50%(1D)

今天 Etho Protocol (ETHO) 的價格

今天 Etho Protocol (ETHO) 的實時價格爲 0.01241931 USD。目前其市值爲 $ 879.76K USD。ETHO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Etho Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.33K USD
- Etho Protocol 當天價格變化爲 -2.50%
- 其循環供應量爲 70.88M USD

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Etho Protocol (ETHO) 價格表現 USD

今天內，Etho Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003187975132025
在過去30天內，Etho Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0036961481
在過去60天內，Etho Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0047155250
在過去90天內，Etho Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003547586824490919

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0003187975132025-2.50%
30天$ +0.0036961481+29.76%
60天$ -0.0047155250-37.96%
90天$ +0.003547586824490919+39.99%

Etho Protocol (ETHO) 價格分析

Etho Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01236312
$ 0.01236312$ 0.01236312

$ 0.01277023
$ 0.01277023$ 0.01277023

$ 0.302848
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-0.44%

-2.50%

-5.41%

Etho Protocol (ETHO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 879.76K
$ 879.76K$ 879.76K

$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K

70.88M
70.88M 70.88M

什麼是Etho Protocol (ETHO)

Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance.

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Etho Protocol (ETHO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Etho Protocol (ETHO) 的其他問題

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ETHO 兌換爲當地貨幣

1 ETHO 兌換 AUD
A$0.019870896
1 ETHO 兌換 GBP
0.0098112549
1 ETHO 兌換 EUR
0.0119225376
1 ETHO 兌換 USD
$0.01241931
1 ETHO 兌換 MYR
RM0.055886895
1 ETHO 兌換 TRY
0.4355452017
1 ETHO 兌換 JPY
¥1.9493348976
1 ETHO 兌換 RUB
1.2832873023
1 ETHO 兌換 INR
1.0571316672
1 ETHO 兌換 IDR
Rp203.5952133264
1 ETHO 兌換 PHP
0.7333602555
1 ETHO 兌換 EGP
￡E.0.6322670721
1 ETHO 兌換 BRL
R$0.078241653
1 ETHO 兌換 CAD
C$0.0177596133
1 ETHO 兌換 BDT
1.484107545
1 ETHO 兌換 NGN
19.314510912
1 ETHO 兌換 UAH
0.5212384407
1 ETHO 兌換 VES
Bs0.6209655
1 ETHO 兌換 PKR
Rs3.4555488144
1 ETHO 兌換 KZT
6.4919459163
1 ETHO 兌換 THB
฿0.428466195
1 ETHO 兌換 TWD
NT$0.4052420853
1 ETHO 兌換 CHF
Fr0.0110531859
1 ETHO 兌換 HKD
HK$0.0964980387
1 ETHO 兌換 MAD
.د.م0.1239447138