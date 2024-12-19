Etho Protocol 價格 (ETHO)
今天 Etho Protocol (ETHO) 的實時價格爲 0.01241931 USD。目前其市值爲 $ 879.76K USD。ETHO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Etho Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.33K USD
- Etho Protocol 當天價格變化爲 -2.50%
- 其循環供應量爲 70.88M USD
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今天內，Etho Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003187975132025。
在過去30天內，Etho Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0036961481。
在過去60天內，Etho Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0047155250。
在過去90天內，Etho Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003547586824490919。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0003187975132025
|-2.50%
|30天
|$ +0.0036961481
|+29.76%
|60天
|$ -0.0047155250
|-37.96%
|90天
|$ +0.003547586824490919
|+39.99%
Etho Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.44%
-2.50%
-5.41%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance.
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|1 ETHO 兌換 AUD
A$0.019870896
|1 ETHO 兌換 GBP
￡0.0098112549
|1 ETHO 兌換 EUR
€0.0119225376
|1 ETHO 兌換 USD
$0.01241931
|1 ETHO 兌換 MYR
RM0.055886895
|1 ETHO 兌換 TRY
₺0.4355452017
|1 ETHO 兌換 JPY
¥1.9493348976
|1 ETHO 兌換 RUB
₽1.2832873023
|1 ETHO 兌換 INR
₹1.0571316672
|1 ETHO 兌換 IDR
Rp203.5952133264
|1 ETHO 兌換 PHP
₱0.7333602555
|1 ETHO 兌換 EGP
￡E.0.6322670721
|1 ETHO 兌換 BRL
R$0.078241653
|1 ETHO 兌換 CAD
C$0.0177596133
|1 ETHO 兌換 BDT
৳1.484107545
|1 ETHO 兌換 NGN
₦19.314510912
|1 ETHO 兌換 UAH
₴0.5212384407
|1 ETHO 兌換 VES
Bs0.6209655
|1 ETHO 兌換 PKR
Rs3.4555488144
|1 ETHO 兌換 KZT
₸6.4919459163
|1 ETHO 兌換 THB
฿0.428466195
|1 ETHO 兌換 TWD
NT$0.4052420853
|1 ETHO 兌換 CHF
Fr0.0110531859
|1 ETHO 兌換 HKD
HK$0.0964980387
|1 ETHO 兌換 MAD
.د.م0.1239447138