Equilibria 圖標

Equilibria 價格 (XEQ)

USD

Equilibria (XEQ) 實時價格圖表

$0.00482684
$0.00482684$0.00482684
-0.20%(1D)

今天 Equilibria (XEQ) 的價格

今天 Equilibria (XEQ) 的實時價格爲 0.00482684 USD。目前其市值爲 $ 293.87K USD。XEQ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Equilibria 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.30K USD
- Equilibria 當天價格變化爲 -0.23%
- 其循環供應量爲 60.88M USD

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Equilibria (XEQ) 價格表現 USD

今天內，Equilibria 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Equilibria 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014259006
在過去60天內，Equilibria 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020494738
在過去90天內，Equilibria 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001075074076594063

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.23%
30天$ +0.0014259006+29.54%
60天$ +0.0020494738+42.46%
90天$ -0.001075074076594063-18.21%

Equilibria (XEQ) 價格分析

Equilibria 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00416892
$ 0.00416892$ 0.00416892

$ 0.0050562
$ 0.0050562$ 0.0050562

$ 0.91394
$ 0.91394$ 0.91394

+14.46%

-0.23%

+13.82%

Equilibria (XEQ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 293.87K
$ 293.87K$ 293.87K

$ 4.30K
$ 4.30K$ 4.30K

60.88M
60.88M 60.88M

什麼是Equilibria (XEQ)

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Equilibria (XEQ) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Equilibria (XEQ) 的其他問題

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XEQ 兌換爲當地貨幣

1 XEQ 兌換 AUD
A$0.0076746756
1 XEQ 兌換 GBP
0.0038132036
1 XEQ 兌換 EUR
0.0046337664
1 XEQ 兌換 USD
$0.00482684
1 XEQ 兌換 MYR
RM0.02172078
1 XEQ 兌換 TRY
0.1693738156
1 XEQ 兌換 JPY
¥0.7601307632
1 XEQ 兌換 RUB
0.49837123
1 XEQ 兌換 INR
0.410764084
1 XEQ 兌換 IDR
Rp79.1285119296
1 XEQ 兌換 PHP
0.2851214388
1 XEQ 兌換 EGP
￡E.0.2457344244
1 XEQ 兌換 BRL
R$0.0297333344
1 XEQ 兌換 CAD
C$0.0069023812
1 XEQ 兌換 BDT
0.5768556484
1 XEQ 兌換 NGN
7.4950688836
1 XEQ 兌換 UAH
0.2026307432
1 XEQ 兌換 VES
Bs0.241342
1 XEQ 兌換 PKR
Rs1.3433578404
1 XEQ 兌換 KZT
2.532401606
1 XEQ 兌換 THB
฿0.1669121272
1 XEQ 兌換 TWD
NT$0.157596326
1 XEQ 兌換 CHF
Fr0.0042958876
1 XEQ 兌換 HKD
HK$0.0375045468
1 XEQ 兌換 MAD
.د.م0.0484132052