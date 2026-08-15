Eitherway 今日價格

Eitherway (EITHER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.46%。目前 EITHER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EITHER。

Eitherway 目前市值在 $ 15,377.17 排名第 #-，流通供應量為 99.98M EITHER。過去 24 小時內，EITHER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.386553，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EITHER 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -6.04%。過去一天，總交易量達到 $ 314.63。

Eitherway（EITHER）市場資訊

市值 $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K 成交量（24H） $ 314.63$ 314.63 $ 314.63 完全稀釋市值 $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K 流通量 99.98M 99.98M 99.98M 總供應量 99,977,940.25752997 99,977,940.25752997 99,977,940.25752997

Eitherway 的目前市值為 $ 15.38K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 314.63。EITHER 的流通量為 99.98M，總供應量是 99977940.25752997，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.38K。