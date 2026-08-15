Doppel 今日價格

Doppel (DOPPEL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DOPPEL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOPPEL。

Doppel 目前市值在 $ 54,582 排名第 #-，流通供應量為 96.60B DOPPEL。過去 24 小時內，DOPPEL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DOPPEL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -7.07%。過去一天，總交易量達到 --。

Doppel（DOPPEL）市場資訊

市值 $ 54.58K$ 54.58K $ 54.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 54.94K$ 54.94K $ 54.94K 流通量 96.60B 96.60B 96.60B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Doppel 的目前市值為 $ 54.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOPPEL 的流通量為 96.60B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 54.94K。