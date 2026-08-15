deployer 今日價格

deployer (DEPLOYER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.05%。目前 DEPLOYER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DEPLOYER。

deployer 目前市值在 $ 11,635.49 排名第 #-，流通供應量為 502.74M DEPLOYER。過去 24 小時內，DEPLOYER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DEPLOYER 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -20.03%。過去一天，總交易量達到 --。

deployer（DEPLOYER）市場資訊

市值 $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.14K$ 23.14K $ 23.14K 流通量 502.74M 502.74M 502.74M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

deployer 的目前市值為 $ 11.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DEPLOYER 的流通量為 502.74M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.14K。