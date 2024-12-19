Definder Network 圖標

Definder Network 價格 (DNT)

USD

Definder Network (DNT) 實時價格圖表

$0.03629561
$0.03629561$0.03629561
-8.00%(1D)

今天 Definder Network (DNT) 的價格

今天 Definder Network (DNT) 的實時價格爲 0.03629561 USD。目前其市值爲 $ 185.14K USD。DNT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Definder Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 35.95 USD
- Definder Network 當天價格變化爲 -8.09%
- 其循環供應量爲 5.10M USD

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Definder Network (DNT) 價格表現 USD

今天內，Definder Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00319737886014549
在過去30天內，Definder Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0209342407
在過去60天內，Definder Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0140182066
在過去90天內，Definder Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04573153904822068

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00319737886014549-8.09%
30天$ -0.0209342407-57.67%
60天$ -0.0140182066-38.62%
90天$ -0.04573153904822068-55.75%

Definder Network (DNT) 價格分析

Definder Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03514036
$ 0.03514036$ 0.03514036

$ 0.04003336
$ 0.04003336$ 0.04003336

$ 21.0
$ 21.0$ 21.0

-1.58%

-8.09%

-9.35%

Definder Network (DNT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 185.14K
$ 185.14K$ 185.14K

$ 35.95
$ 35.95$ 35.95

5.10M
5.10M 5.10M

什麼是Definder Network (DNT)

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Definder Network (DNT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Definder Network (DNT) 的其他問題

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DNT 兌換爲當地貨幣

1 DNT 兌換 AUD
A$0.0577100199
1 DNT 兌換 GBP
0.0286735319
1 DNT 兌換 EUR
0.0348437856
1 DNT 兌換 USD
$0.03629561
1 DNT 兌換 MYR
RM0.163330245
1 DNT 兌換 TRY
1.2736129549
1 DNT 兌換 JPY
¥5.7140178823
1 DNT 兌換 RUB
3.7475217325
1 DNT 兌換 INR
3.0883934549
1 DNT 兌換 IDR
Rp595.0099047984
1 DNT 兌換 PHP
2.1432557705
1 DNT 兌換 EGP
￡E.1.8478095051
1 DNT 兌換 BRL
R$0.2235809576
1 DNT 兌換 CAD
C$0.0519027223
1 DNT 兌換 BDT
4.3376883511
1 DNT 兌換 NGN
56.3594602519
1 DNT 兌換 UAH
1.5236897078
1 DNT 兌換 VES
Bs1.8147805
1 DNT 兌換 PKR
Rs10.1014312191
1 DNT 兌換 KZT
19.0424917865
1 DNT 兌換 THB
฿1.2547392377
1 DNT 兌換 TWD
NT$1.1850516665
1 DNT 兌換 CHF
Fr0.0323030929
1 DNT 兌換 HKD
HK$0.2820168897
1 DNT 兌換 MAD
.د.م0.3640449683