Decimated 圖標

Decimated 價格 (DIO)

USD

Decimated (DIO) 實時價格圖表

$0.01312199
$0.01312199$0.01312199
-9.70%(1D)

今天 Decimated (DIO) 的價格

今天 Decimated (DIO) 的實時價格爲 0.01312371 USD。目前其市值爲 $ 5.98M USD。DIO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Decimated 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 200.73K USD
- Decimated 當天價格變化爲 -9.78%
- 其循環供應量爲 455.78M USD

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Decimated (DIO) 價格表現 USD

今天內，Decimated 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00142345987865955
在過去30天內，Decimated 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0041291050
在過去60天內，Decimated 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011317808
在過去90天內，Decimated 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.004695909935721637

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00142345987865955-9.78%
30天$ +0.0041291050+31.46%
60天$ -0.0011317808-8.62%
90天$ +0.004695909935721637+55.72%

Decimated (DIO) 價格分析

Decimated 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01223791
$ 0.01223791$ 0.01223791

$ 0.01471465
$ 0.01471465$ 0.01471465

$ 0.58793
$ 0.58793$ 0.58793

+0.19%

-9.78%

-8.24%

Decimated (DIO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.98M
$ 5.98M$ 5.98M

$ 200.73K
$ 200.73K$ 200.73K

455.78M
455.78M 455.78M

什麼是Decimated (DIO)

Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world.

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Decimated (DIO) 資源

官網

大家還在問：關於 Decimated (DIO) 的其他問題

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DIO 兌換爲當地貨幣

1 DIO 兌換 AUD
A$0.020997936
1 DIO 兌換 GBP
0.0103677309
1 DIO 兌換 EUR
0.0125987616
1 DIO 兌換 USD
$0.01312371
1 DIO 兌換 MYR
RM0.059056695
1 DIO 兌換 TRY
0.4602485097
1 DIO 兌換 JPY
¥2.0598975216
1 DIO 兌換 RUB
1.356991614
1 DIO 兌換 INR
1.1170901952
1 DIO 兌換 IDR
Rp215.1427524624
1 DIO 兌換 PHP
0.7749550755
1 DIO 兌換 EGP
￡E.0.6682593132
1 DIO 兌換 BRL
R$0.0828106101
1 DIO 兌換 CAD
C$0.0187669053
1 DIO 兌換 BDT
1.568283345
1 DIO 兌換 NGN
20.409993792
1 DIO 兌換 UAH
0.5508021087
1 DIO 兌換 VES
Bs0.6561855
1 DIO 兌換 PKR
Rs3.6515410704
1 DIO 兌換 KZT
6.8601569283
1 DIO 兌換 THB
฿0.4525055208
1 DIO 兌換 TWD
NT$0.4283578944
1 DIO 兌換 CHF
Fr0.0116801019
1 DIO 兌換 HKD
HK$0.1019712267
1 DIO 兌換 MAD
.د.م0.1309746258