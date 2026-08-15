DEAD 今日價格

DEAD (DEAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.57%。目前 DEAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DEAD。

DEAD 目前市值在 $ 22,666 排名第 #-，流通供應量為 81.38M DEAD。過去 24 小時內，DEAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00495094，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DEAD 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -16.84%。過去一天，總交易量達到 $ 54.93。

DEAD（DEAD）市場資訊

市值 $ 22.67K$ 22.67K $ 22.67K 成交量（24H） $ 54.93$ 54.93 $ 54.93 完全稀釋市值 $ 22.67K$ 22.67K $ 22.67K 流通量 81.38M 81.38M 81.38M 總供應量 81,379,571.35385548 81,379,571.35385548 81,379,571.35385548

DEAD 的目前市值為 $ 22.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 54.93。DEAD 的流通量為 81.38M，總供應量是 81379571.35385548，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.67K。