Daemon 今日價格

Daemon (DAEMON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2,06%。目前 DAEMON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DAEMON。

Daemon 目前市值在 $ 12.755,39 排名第 #-，流通供應量為 986,22M DAEMON。過去 24 小時內，DAEMON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,00201915，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DAEMON 在過去一小時內波動了 +%0,02，過去7 天內波動了 -%36,42。過去一天，總交易量達到 --。

Daemon（DAEMON）市場資訊

市值 $ 12,76K$ 12,76K $ 12,76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12,76K$ 12,76K $ 12,76K 流通量 986,22M 986,22M 986,22M 總供應量 999.700.660,883193 999.700.660,883193 999.700.660,883193

Daemon 的目前市值為 $ 12,76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DAEMON 的流通量為 986,22M，總供應量是 999700660.883193，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12,76K。