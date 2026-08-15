crypto guy 今日價格

crypto guy (CRYPTO GUY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.09%。目前 CRYPTO GUY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CRYPTO GUY。

crypto guy 目前市值在 $ 29,575 排名第 #-，流通供應量為 950.00M CRYPTO GUY。過去 24 小時內，CRYPTO GUY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00152308，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CRYPTO GUY 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -8.81%。過去一天，總交易量達到 --。

crypto guy（CRYPTO GUY）市場資訊

市值 $ 29.58K$ 29.58K $ 29.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 31.13K$ 31.13K $ 31.13K 流通量 950.00M 950.00M 950.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

crypto guy 的目前市值為 $ 29.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRYPTO GUY 的流通量為 950.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.13K。