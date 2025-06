什麼是Cryfi (CRYFI)

What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? - Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records. - Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more. - Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI. - Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.

Cryfi(CRYFI)代幣經濟

了解 Cryfi(CRYFI)的代幣經濟,有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制,代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CRYFI 代幣的完整經濟學!