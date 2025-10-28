Convergence（CONV）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000383 $ 0.00000401 24H最低價 $ 0.00000383 24H最高價 $ 0.00000401 歷史最高 $ 0.251715 最低價 $ 0.00000334 漲跌幅（1H） -0.13% 漲跌幅（1D） +2.53% 漲跌幅（7D） +2.73%

Convergence（CONV）目前實時價格為 $0.00000393。過去 24 小時內，CONV 的交易價格在 $ 0.00000383 至 $ 0.00000401 之間波動，市場活躍度顯著。CONV 的歷史最高價為 $ 0.251715，歷史最低價為 $ 0.00000334。

從短期表現來看，CONV 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.13%，過去 24 小時內變動為 +2.53%，過去 7 天內累計變動為 +2.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Convergence（CONV）市場資訊

市值 $ 15.46K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 39.35K 流通量 3.93B 總供應量 10,000,000,000.0

Convergence 的目前市值為 $ 15.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CONV 的流通量為 3.93B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 39.35K。