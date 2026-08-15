Cloud 今日價格

Cloud (CLOUD) 今日實時價格為 $ 0.02154255，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 CLOUD 兌 USD 的匯率為 $ 0.02154255 每 CLOUD。

Cloud 目前市值在 $ 12,904,224 排名第 #-，流通供應量為 599.01M CLOUD。過去 24 小時內，CLOUD 的交易價格在 $ 0.02137618（低點）和 $ 0.02166557（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.625172，而歷史最低價為 $ 0.01277256。

短期表現方面，CLOUD 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.47%。過去一天，總交易量達到 $ 185.07K。

Cloud（CLOUD）市場資訊

市值 $ 12.90M$ 12.90M $ 12.90M 成交量（24H） $ 185.07K$ 185.07K $ 185.07K 完全稀釋市值 $ 21.54M$ 21.54M $ 21.54M 流通量 599.01M 599.01M 599.01M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cloud 的目前市值為 $ 12.90M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 185.07K。CLOUD 的流通量為 599.01M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.54M。