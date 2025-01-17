Chronoeffector 價格 (CHRONOEFFE)
今天 Chronoeffector (CHRONOEFFE) 的實時價格爲 0.00216726 USD。目前其市值爲 $ 2.17M USD。CHRONOEFFE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chronoeffector 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 112.62K USD
- Chronoeffector 當天價格變化爲 -14.14%
- 其循環供應量爲 999.99M USD
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今天內，Chronoeffector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000357188460206147。
在過去30天內，Chronoeffector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Chronoeffector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Chronoeffector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000357188460206147
|-14.14%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Chronoeffector 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+6.17%
-14.14%
+48.32%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI.
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|1 CHRONOEFFE 兌換 AUD
A$0.003467616
|1 CHRONOEFFE 兌換 GBP
￡0.0017554806
|1 CHRONOEFFE 兌換 EUR
€0.0021022422
|1 CHRONOEFFE 兌換 USD
$0.00216726
|1 CHRONOEFFE 兌換 MYR
RM0.00975267
|1 CHRONOEFFE 兌換 TRY
₺0.0767860218
|1 CHRONOEFFE 兌換 JPY
¥0.3363154068
|1 CHRONOEFFE 兌換 RUB
₽0.2229460362
|1 CHRONOEFFE 兌換 INR
₹0.1876630434
|1 CHRONOEFFE 兌換 IDR
Rp35.5288467744
|1 CHRONOEFFE 兌換 PHP
₱0.1269364182
|1 CHRONOEFFE 兌換 EGP
￡E.0.109229904
|1 CHRONOEFFE 兌換 BRL
R$0.0130685778
|1 CHRONOEFFE 兌換 CAD
C$0.0030991818
|1 CHRONOEFFE 兌換 BDT
৳0.2634954708
|1 CHRONOEFFE 兌換 NGN
₦3.3757891938
|1 CHRONOEFFE 兌換 UAH
₴0.0914150268
|1 CHRONOEFFE 兌換 VES
Bs0.11703204
|1 CHRONOEFFE 兌換 PKR
Rs0.6046872126
|1 CHRONOEFFE 兌換 KZT
₸1.14973143
|1 CHRONOEFFE 兌換 THB
฿0.074878833
|1 CHRONOEFFE 兌換 TWD
NT$0.0713245266
|1 CHRONOEFFE 兌換 CHF
Fr0.0019722066
|1 CHRONOEFFE 兌換 HKD
HK$0.0168612828
|1 CHRONOEFFE 兌換 MAD
.د.م0.021780963