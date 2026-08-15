BubbleFlap 今日價格

BubbleFlap (BFLAP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 BFLAP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BFLAP。

BubbleFlap 目前市值在 $ 13,174.67 排名第 #-，流通供應量為 904.83M BFLAP。過去 24 小時內，BFLAP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BFLAP 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -8.39%。過去一天，總交易量達到 --。

BubbleFlap（BFLAP）市場資訊

市值 $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K 流通量 904.83M 904.83M 904.83M 總供應量 904,826,526.4124035 904,826,526.4124035 904,826,526.4124035

BubbleFlap 的目前市值為 $ 13.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BFLAP 的流通量為 904.83M，總供應量是 904826526.4124035，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.17K。