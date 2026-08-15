BOXABL 今日價格

BOXABL (BOXABL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.62%。目前 BOXABL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOXABL。

BOXABL 目前市值在 $ 274,890 排名第 #-，流通供應量為 980.12M BOXABL。過去 24 小時內，BOXABL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00303217，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOXABL 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -8.29%。過去一天，總交易量達到 $ 4.77。

BOXABL（BOXABL）市場資訊

市值 $ 274.89K$ 274.89K $ 274.89K 成交量（24H） $ 4.77$ 4.77 $ 4.77 完全稀釋市值 $ 274.89K$ 274.89K $ 274.89K 流通量 980.12M 980.12M 980.12M 總供應量 980,115,140.506502 980,115,140.506502 980,115,140.506502

BOXABL 的目前市值為 $ 274.89K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.77。BOXABL 的流通量為 980.12M，總供應量是 980115140.506502，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 274.89K。