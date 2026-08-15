BloxAPI 今日價格

BloxAPI (BLOXX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.08%。目前 BLOXX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BLOXX。

BloxAPI 目前市值在 $ 133,898 排名第 #-，流通供應量為 999.98M BLOXX。過去 24 小時內，BLOXX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0014018，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BLOXX 在過去一小時內波動了 +5.28%，過去7 天內波動了 -18.96%。過去一天，總交易量達到 $ 8.03K。

BloxAPI（BLOXX）市場資訊

市值 $ 133.90K$ 133.90K $ 133.90K 成交量（24H） $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K 完全稀釋市值 $ 133.90K$ 133.90K $ 133.90K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,980,015.959174 999,980,015.959174 999,980,015.959174

BloxAPI 的目前市值為 $ 133.90K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.03K。BLOXX 的流通量為 999.98M，總供應量是 999980015.959174，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 133.90K。