BlockMind（BMIND）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000514 $ 0.00000514 $ 0.00000514 24H最低價 $ 0.00000539 $ 0.00000539 $ 0.00000539 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000514$ 0.00000514 $ 0.00000514 24H最高價 $ 0.00000539$ 0.00000539 $ 0.00000539 歷史最高 $ 0.00000744$ 0.00000744 $ 0.00000744 最低價 $ 0.00000403$ 0.00000403 $ 0.00000403 漲跌幅（1H） -0.23% 漲跌幅（1D） +1.85% 漲跌幅（7D） +1.76% 漲跌幅（7D） +1.76%

BlockMind（BMIND）目前實時價格為 $0.00000526。過去 24 小時內，BMIND 的交易價格在 $ 0.00000514 至 $ 0.00000539 之間波動，市場活躍度顯著。BMIND 的歷史最高價為 $ 0.00000744，歷史最低價為 $ 0.00000403。

從短期表現來看，BMIND 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.23%，過去 24 小時內變動為 +1.85%，過去 7 天內累計變動為 +1.76%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BlockMind（BMIND）市場資訊

市值 $ 525.99K$ 525.99K $ 525.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 525.99K$ 525.99K $ 525.99K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

BlockMind 的目前市值為 $ 525.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BMIND 的流通量為 100.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 525.99K。