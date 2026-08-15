BITIZENS 今日價格

BITIZENS (BPEG) 今日實時價格為 $ 1.25，過去 24 小時內變化了 0.33%。目前 BPEG 兌 USD 的匯率為 $ 1.25 每 BPEG。

BITIZENS 目前市值在 $ 12,510.15 排名第 #-，流通供應量為 10.00K BPEG。過去 24 小時內，BPEG 的交易價格在 $ 1.24（低點）和 $ 1.25（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 13.26，而歷史最低價為 $ 1.24。

短期表現方面，BPEG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.14%。過去一天，總交易量達到 $ 24.64。

BITIZENS（BPEG）市場資訊

市值 $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K 成交量（24H） $ 24.64$ 24.64 $ 24.64 完全稀釋市值 $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K 流通量 10.00K 10.00K 10.00K 總供應量 10,000.0 10,000.0 10,000.0

BITIZENS 的目前市值為 $ 12.51K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.64。BPEG 的流通量為 10.00K，總供應量是 10000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.51K。